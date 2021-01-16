«Торино» — «Специя»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Торино» — «Специя».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Торино» за 1.95.
«Гранатовые в этом сезоне выступают неудачно – 18-е место и 12 очков после 17 туров чемпионата. «Специя» для новичка лиги выглядит уверенно, занимая 14-ю строчку таблицы с 17 очками. Несмотря на примерно равные результаты соперников, у хозяев намного больше опыта, а потому они закономерно идут фаворитами.
Можно обратить внимание на то, что «быки» проводили на этой неделе кубковый матч, а орлята были напряжены меньше, но разница между последними встречами команд составляет всего лишь один день. Кроме того, в Кубке Италии Марко Джампаоло не сильно напрягал своих подопечных и лишь в самом конце основного времени выпустил на поле Андреа Белотти и Сашу Лукича. Симоне Верди и вовсе не отыграл ни одной минуты в поединке с «Миланом».
Это говорит о том, что у «Торино» в приоритете игры Серии А, ведь пока клуб находится в зоне вылета. «Специя» относится к командам, которые не отличаются хорошей защитой и позволяют противникам часто угрожать своим воротам. Полагаю, на такого соперника хозяева настроены максимально, поэтому хочу поставить на то, что «Торино» забьёт минимум два гола".
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