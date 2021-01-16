«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Салават Юлаев».
Ставка: ничья за 3.74.
«Команды бьются за третье место в Восточной конференции и, скорее всего, исход предстоящего матча будет напрямую влиять на распределение мест командами в регулярном чемпионате. До финиша не так далеко и сейчас потеря очков чревата тем, что наверстать упущенное может и не получиться. Между собой команды в этом сезоне уже провели три матча и, как не странно, чаще в этом противостоянии побеждали гости. На счету уфимцев две победы – в гостях (4:1) и дома (4:2), а вот «Магнитка» смогла выиграть в Уфе (3:1). Так что сейчас у уральцев есть шанс восстановить статус-кво в сезоне. Для этого необходимо побеждать.
Юлаевцы набрали неплохую форму – одержали шесть побед в последних семи матчах. Регулярно набирают очки финские легионеры. На данный момент Хартикайнен – лучший бомбардир сезона. На его счету уже 51 (21+30) очко по системе «гол+пас», у Гранлунда – 44 (20+24) очка (5-й бомбардир сезона), у Маннинена – 41 (14+27) (8-й по набранным очкам). Фантастические цифры одной тройки! У «Магнитки» показатели скромнее, как по набранным очкам в последних играх, так и в статистике заброшенных и пропущенных шайб. Лучший бомбардир уральцев Сергей Плотников на данный момент с 33 очками (9+24) занимает лишь 24-е место в списке лучших бомбардиров сезона.
Поставлю на ничью в основное время за 3.74».
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