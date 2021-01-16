«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».

Ставка: гол Вегхорста за 2.78.

«Очень интересный матч в чемпионате Германии. «Лейпциг» в прошлом туре упустил шанс выйти в лидеры, проиграв дома дортмундской «Боруссии». Первый тайм вроде бы неплохо провели. Но первый же мяч гостей «Лейпциг» почему-то надломил. Не получилось воспользоваться осечкой «Баварии». И сейчас очки терять нельзя, нужно сохранять себя в группе лидеров. А в этом сезоне борьба очень плотная в Германии. «Баварии» пока не удается сбежать.



«Вольфсбург» тоже находится неподалеку. Он на шестом месте, отставание от «Лейпцига» шесть очков. «Волки» тоже ведут борьбу как минимум за зону Лиги чемпионов. И очень интересный нападающий есть у этой команды — Вегхорст. Здоровый парень, здорово играющий на втором этаже, но при этом и внизу может разобраться, хорошо пробить. В каждом сезоне он забивал за «Вольфсбург» минимум 15 мячей. А сейчас после 15 туров у него 10 голов. Великолепный показатель — 4-й в лиге.



Учитывая, что оборона «Лейпцига» не является идеальной, да и гости будут раскрываться в погоне за победой, у Вегхорста обязательно будут шансы. Он еще и пенальти исполняет. Рискнул бы поставить на его гол».