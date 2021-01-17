«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.11, победа «Тоттенхэма» всухую за 2.50.
«Шеффилд Юнайтед» наконец-то выиграл. Пусть и благодаря не самому справедливому пенальти, но три очка команда Криса Уайлдера заслужила совершенно точно. Календарь игр развить успех, правда, не очень-то и позволяет. Вслед за «Тоттенхэмом» предстоит встречаться с «Юнайтед» и «Сити» из Манчестера…
«Шпоры», конечно, смачно наступили в очередной раз на одни и те же грабли. Забили раз и вместо того, чтобы развивать успех, принялись по заветам Моуринью удерживать результат и в конце концов за это поплатились. Недавно упустили победу в, как казалось, выигранном матче с «Вулверхэмптоном», теперь вот то же самое случилось в игре с «Фулхэмом».
Но, думаю, реакция все же последует. Здесь должно быть подавляющее преимущество гостей, которые будут достаточно злы на себя, чтобы на этот раз воплотить свой класс в нужный результат. Предположу, что лондонцы на этот раз, забив раз, забьют еще, а может быть, и еще".
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