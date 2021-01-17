«Шеффилд» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 19-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Ставка: гол Сона за 2.14.
«Шеффилд», наконец, одержал важнейшую победу (возможно, это поможет поднять им мораль).
С одной стороны, у «Тоттенхэма» должна получиться комфортная игра. Потому что в Англии нет клубов, которые бы забивали меньше «Шеффилда». Но «Тоттенхэм» начал терять очки. К сожалению для Жозе Моуринью, происходит это регулярно. Самой для меня удивительной была игра с «Фулхэмом», когда казалось, что Жозе может набрать максимум, но этого не случилось.
В любом случае, «Тоттенхэм» крайне редко проигрывает: всего 1 поражение в 8 матчах на выезде. И здесь ждать поражения точно не приходится.
Я бы взял персональную ставку. Уже 2 матча помалкивает Сон Хын Мин: один он просидел на скамейке, а против «Фулхэма» своим шансом не воспользовался. Пора ему забивать.
Тем более, следующая игра в АПЛ с «Ливерпулем» будет аж 28 числа. Так что здесь можно выложиться по полной программе и не упустить конкурентов. Думаю, «Тоттенхэм» будет гнать вперед, а Сон (вместе с Кейном) является главной ударной силой. Мне кажется, что Сон изящнее и получит достаточно шансов на «Бремелл Лейн» против команды, которая регулярно пропускает. Беру гол Сона в матче".
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