«Бавария» — «Фрайбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Фрайбург».

Ставка: «Бавария» не проиграет + обе забьют за 1.65.

«Бавария» ужасно выглядит в 2021 году — не пропускает меньше двух, вылетела из Кубка от клуба второй Бундеслиги, проиграла в Гладбахе, горела с «Майнцем» (0:2). «Фрайбург», наоборот, семь матчей в Бундеслиге без поражений. В нынешнем состоянии «Бавария» вряд ли оставит ворота на замке, но при этом будет стараться искупить вину перед болельщиками. Ожидаю очередной результативной игры. Не верю, что «Бавария» вновь получит по носу, но ничьей или тяжелой победы в равной игре не исключаю. Поэтому 1Х.



В составе «Фрайбурга» есть футболист, который забивал «Баварии» в трех из четырех последних встреч — Лукас Хелер. Рискну поставить на его гол, потому что его скорость позволяет ловить шансы в контратаках, а «Бавария» очень много позволяет соперникам у своих ворот".