«Эспаньол» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Осасуна» в 1/16 финала Кубка Испании.

Ставка: проход «Эспаньола» за 1.70.

«Еще один матч, где представитель Сегунды будет принимать соперника из Примеры. «Эспаньол» будет дома принимать «Осасуну». «Эспаньол» — в лидерах Сегунды: после 21 тура 45 очков. Команда больше всех забила, меньше всех пропустила вместе с «Мальоркой». У «Эспаньола» в порядке Рауль де Томас, забивший уже 12 мячей. «Эспаньол» делает все, чтобы вместе с Висенте Морено скорее вернуться в Примеру. Ресурсов предостаточно.



«Эспаньол» очень редко играет вничью. В последних семи турах только одно поражение — в первой игре 2021 года против «Лас-Пальмаса» на выезде. В последнем туре «Эспаньол» дома победил «Кастельон» — 2:0, пусть и без гола Рауля де Томаса. Остались с прошлого сезона Фран Мерида, Оскар Мелендо, У Лей и Матиас Варгас. Состав у «Эспаньола» приличный.



«Осасуне» же надо больше думать о Примере. Команда находится в зоне вылета. «Осасуна» очень долгое время не может выиграть. Да, была ничья с мадридским «Реалом» в сложных погодных условиях. Но в последнем туре (перенесенном) проиграли «Гранаде» — 0:2. Думаю, что сейчас мысли Хакобы Арасате и его футболистов больше не о Кубке Короля (хотя турнир важный), а о чемпионате. «Осасуна» думает, как исправить положение в Примере. Нужно не распылять силы. Впереди важный матч в Валенсии.



Думаю, у «Эспаньола» хорошие шансы пройти дальше, в 1/8 финала. Мой прогноз — «проход «Эспаньола» за 1.70».