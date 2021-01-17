«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на матч 19-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

«Матч является сутью английского футбола. На три исхода. Здесь всегда ждем голевой феерии, большого количества эмоций, но не всегда их получаем.



Удивительно, но в десяти последних встречах средняя результативность клубов составила менее двух мячей. Команды забивают меньше гола за игру. Встреча пройдет на «Энфилде». Удивительно, но «Ливерпуль» принимает лидера АПЛ на данный момент.



Мне кажется, проигрыш приведёт к нестабильному эмоциональному фону. Если же команды не выявят победителя, то ни один из клубов ничего не потеряет на дистанции.



Поэтому жду, что игра получится низовой».