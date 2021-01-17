ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА — СКА.
Ставка: ничья за 3.92.
«Посмотрим, как эти команды играли между собой в этом сезоне.
16 октября – ЦСКА победил в Москве (3:1).
22 декабря – СКА взял реванш в Питере (4:3 бул). И это тогда обычно сдержанный главный тренер московских армейцев Игорь Никитин позволил себе на пресс-конференции выпад в адрес судей.
10 января – СКА проигрывает ЦСКА в овертайме (2:3 ОТ).
В целом эти команды рубятся на равных. Да, чуть выше коэффициент на СКА, потому что ЦСКА играет в Москве. Но в целом такая дуэль непредсказуема.
Взял бы кэф 3.92 на то, что мы увидим ничью в основное время. Это уже случалось два раза в трех матчах. И вполне может повториться опять».
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