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ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА — СКА.

Ставка: ничья за 3.92.

«Посмотрим, как эти команды играли между собой в этом сезоне.

16 октября – ЦСКА победил в Москве (3:1).

22 декабря – СКА взял реванш в Питере (4:3 бул). И это тогда обычно сдержанный главный тренер московских армейцев Игорь Никитин позволил себе на пресс-конференции выпад в адрес судей.

10 января – СКА проигрывает ЦСКА в овертайме (2:3 ОТ).

В целом эти команды рубятся на равных. Да, чуть выше коэффициент на СКА, потому что ЦСКА играет в Москве. Но в целом такая дуэль непредсказуема.

Взял бы кэф 3.92 на то, что мы увидим ничью в основное время. Это уже случалось два раза в трех матчах. И вполне может повториться опять».

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