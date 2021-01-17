«Интер» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» – «Ювентус».



Ставка: ничья за 3.75.

«В центральном матче очередного тура Серии А встретятся «Интер» и «Ювентус». Туринцы приезжают в Милан.



«Ювентус» все еще не может достать лидеров чемпионата, одним из которых и является «Интер». Идет команда Конте на четвертом месте и отстает от двух первых команд из Милана на четыре и семь баллов. Также между ними располагается еще «Рома». Но римляне идут на расстоянии вытянутой руки от «Ювентуса» — одно очко.



«Интер» же имел все шансы наконец-то обогнать своего географического соседа в чемпионате. «Милан» совершил несколько ошибок, сыграв вничью. А в предпоследнем туре он и вовсе потерпел поражение, кстати, тоже от «Ювентуса». Однако «Интер» решил в самый неподходящий момент также проиграть, причем более слабой «Сампдории».



После этого команды из Милана сохранили свои позиции в таблице, однако в последнем туре «Милан» привычно победил, а вот «Интер» умудрился снова потерять очки — ничья с «Ромой». Теперь вот подопечные Конте могут опуститься ниже, проиграв «Ювентусу». Учитывая последние «успехи» «Интера», такой вариант вполне возможен.



Игра буде тяжелой для обеих команд. Соперники только что играли в Кубке. Причем оба клуба доиграли до дополнительного времени. Но в итоге «Ювентус» победил «Дженоа» (3:2), а «Интер» смог пройти «Фиорентину» (2:1).



Думаю, нас ждет игра от ножа в этом матче. Могут ротировать состав оба тренера, однако матч слишком важен для соперников. Команды, скорее всего, не побегут с первых минут вперед. Оба будут ждать ошибок друг друга. С точки зрения тактики очень интересно будет посмотреть этот матч.



Очевидного фаворита в этой встрече я все-таки не вижу. «Интер», конечно, неудачно выступает в последнее время. Однако сказать, что «Ювентус» 100% победит, тоже нельзя.



Положусь на интуицию. Думаю, будет ничья, учитывая, что оба сыграют во втором матче за неделю. Да и риск потерять важные очки слишком велик — играть будут от обороны. Ничья выглядит достаточно сбалансированным вариантом».