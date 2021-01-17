«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Александра Мостового на матч 19-го тура АПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.91.

«Чемпион Англии понемногу приходит в себя после провала на старте первенства премьер-лиги. В 17 турах в активе мерсисайдцев девять побед и шесть мирных исходов, которые принесли 33 очка и второе место в таблице.



Отрыв от первого «Манчестер Юнайтед» составляет три очка. Нельзя не отметить лучший показатель красных в линии атаки — 37.



В трех последних турах «Ливерпуль» сбавил обороты и два раза сыграл вничью, при этом в последнем матче и вовсе уступил «Саутгемптону» (0:1).



«Манчестер Юнайтед» впервые за последние годы вышел на первое место в турнирной таблице. В активе манкунианцев 11 викторий и три мирных исхода, что принесло 36 очков. В трех последних турах «МЮ» одбыграл «Вулверхэмптон» (1:0), «Астон Виллу» (2:1) и «Бёрнли» (1:0).



Сегодня не смогут выйти в составе чемпиона Матип, Кейта, Жота, Гомес, Цимикас и Ван Дейк. У гостей в лазарете Марсьяль, Матич, Джонс, Рохо и Пеллистри. «Манчестер Юнайтед» закрутил интригу в чемпионате, причем еще недавно хотели убирать Сульшера с поста главного тренера, но команда уже на первом месте.



Считаю, игра будет равной, причем жду голы от двух команд, при этом отдаю предпочтение красным, которые играют на своем поле, что может стать решающим фактором.



Моя ставка – «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.91».