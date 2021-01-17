Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире
Пятеро российских биатлонистов выступят на предстоящих масс-стартах на шестом этапе очередного сезона Кубка мира в Оберхофе (Германия).
У мужчин Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов, которые входят в топ-25 Кубка мира по общему зачету. В женской гонке выступят Ульяна Кайшева и Светлана Миронова, которые отобрались в масс-старт по результатам спринта в Оберхофе. Кайшева заняла в нём 19-е место, Миронова — 21-е.
Оба масс-старта в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Женщины стартуют в 14:30 мск, мужчины — в 17:00 мск.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)
17 января
14:30. Масс-старт, мужчины
17:00. Масс-старт, женщины.
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