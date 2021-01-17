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Биатлон, 17 января: календарь гонок Кубка мира, расписание на сегодня, где смотреть

Биатлон, 17 января: календарь гонок Кубка мира, расписание на сегодня, где смотреть
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Пятеро российских биатлонистов выступят в предстоящих масс-стартах на шестом этапе очередного сезона Кубка мира в Оберхофе (Германия).

У мужчин Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов, которые входят в топ-25 Кубка мира по общему зачету. В женской гонке выступят Ульяна Кайшева и Светлана Миронова, которые отобрались в масс-старт по результатам спринта в Оберхофе. Кайшева заняла в нём 19-е место, Миронова — 21-е.

Оба масс-старта в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Женщины стартуют в 14:30 мск, мужчины — в 17:00 мск.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)

17 января
14:30. Масс-старт, мужчины
17:00. Масс-старт, женщины.

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