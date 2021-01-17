«Интер» — «Ювентус»: прогноз Алексея Смирнова на матч 18-го тура чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Ювентус».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.72.

«Матч, мимо которого очень тяжело пройти, поскольку здесь должна развернуться ожесточённая борьба за верхние места чемпионата Италии. Хозяева идут на второй строчке с 37 очками, а гости расположились на четвёртом месте, имея 33 очка. Не стоит забывать, что у «Ювентуса» есть игра в запасе. Я считаю, что в этой встрече невозможно избежать высокого градуса настроя футболистов, однако вся энергия может быть направлена в большей степени на защиту собственных ворот.



У обоих соперников в последних пяти играх Серии А пробивался общий тотал голов, но теперь всё может поменяться. «Интер» и «Юве» участвуют в чемпионской гонке, а потому эта битва может получиться довольно тяжёлой для игроков атаки, которых будут нещадно прессинговать. Ещё в прошлом сезоне «нерадзурри» были той командой, которая пропускала меньше всех, а сейчас это место занимают туринцы на пару с неаполитанцами. Мне кажется, что подопечные Антонио Конте могут вернуться к своей крепкой обороне в одном отдельном поединке, да и коллектив Андреа Пирло уж слишком упрям и попытается сделать всё, чтобы не уступить конкурентам. Мой выбор – ТМ (3) гола».