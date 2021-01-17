«Барселона» — «Атлетик»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу за Суперкубок Испании!
6 января в финальном матче за Суперкубок Испании сыграют «Барселона» и «Атлетик». Начало матча — в 22:45 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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