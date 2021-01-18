«Ливерпуль» — «МЮ»: как сыграли 17.01.2021, какой счёт, кто победил в матче АПЛ
В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.
Подопечные Юргена Клоппа не сумели отличиться в третьем матче подряд в АПЛ.
Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли».
Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.03. Успех манкунианцев оценивался в 3.78, на ничью давали 4.10. С 1000 рублей можно было выиграть 4100 рублей
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.30, «обе забьют — нет» — за 2.35. Ставки на нулевую ничью принимались за 14.0.
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
08:45
-
08:18
-
08:15
-
07:14
- 17 января 2021
-
22:56
-
22:00
-
21:30
-
20:00
-
19:30
-
19:24
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам