«Барселона» — «Атлетик»: результат матча 17 января и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В финальном матче Суперкубка Испании «Барселона» встречалась с «Атлетиком» Бильбао. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья» и закончилась победой «Атлетика» в овертайме со счётом 3:2.



Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Барселона» открыла счёт в матче на 40-й минуте, гол в свой актив записал Антуан Гризманн. Спустя две минуты «Атлетик» сравнял счёт после точного удара Оскара де Маркоса. На 77-й минуте каталонский клуб вновь вышел вперёд. Дубль оформил Гризманн. На 90-й минуте Асьер Вильялибре сделал счёт равным и перевёл игру в овертайм. Спустя три минуты после начала дополнительного времени клуб из Бильбао вышел вперёд благодаря голу Иньяки Уильямса.



Под самый занавес матча с поля был удалён нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.76. Успех «Атлетика» оценивался в 5.25, ничья — в 4.10. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 4100 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.78, «обе забьют» — за 1.71, а итоговая победа «Атлетика» — за 3.30. На удаление давали 3.50