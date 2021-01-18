«Айлендерс» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Айлендерс» и «Бостон».



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.76.



«Бостон» в первом матче победил «Нью-Джерси» по буллитам (3:2), а во втором – проиграл в овертайме (1:2). Да, с атакой у «Брюинз» еще не все в порядке, тем более пока травмирован ведущий форвард Давид Пастрняк, и первое звено с Патрисом Бержероном и Брэдом Маршаном работает не на полную мощность. Но зато с обороной все более-менее надежно.



«Айлендерс» дважды играли с «Рейнджерс». В первом матче победили (4:0), когда ворота защищал Семен Варламов. Во втором матче проиграли (0:5), когда Варли внезапно получил травму на раскатке – ему попали шайбой в шею, и в бой экстренно бросили дебютанта Илью Сорокина. И ему набросали полную кошелку.



Кто будет в воротах у «Айлендерс»? Думаю, это без разницы. Ведь Варламов надежен сам по себе, а Сорокин не так уж плох, чтобы его громили второй матч подряд. Если выпустят Илью, то я жду, что он реабилитируется.



Я бы в этом матче взял кэф 1,76 на то, что тотал в этом матче в основное время будет меньше 5,5. В битве Туукки Раска против Варламова или Сорокина я ставлю на то, что шайб будет не так много», — сказал Лысенков.