«Автомобилист» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — СКА.



Ставка: ничья за 3.98.



«Ещё месяц назад «Автомобилист», пытавшийся выползти из подплинтусного пространства, в Питере забивали обратно грязными сапогами, нагрузив попутно полную «кошелку» в семь шайб. Но за такое короткое время ситуация успела измениться самым кардинальным образом. Теперь уже «Автомобилист» гоняет тех, кто совсем недавно дружно травил его, и вот уже повержен «Авангард», и победная серия исчисляется четырьмя матчами. А СКА нынче выигрывает только у ХК «Сочи» в шести последних матчах.



Это, конечно, не означает, что в солнечном Екатеринбурге «армейцев» с Невы понесут вперёд ногами, конечно нет. Пока это означает, что силы соперников подравнялись, а место проведения матча даёт «Автомобилисту» пусть и совсем маленький, но всё же перевес. СКА у нас, в России, все любят, как гибэдэдэшный штраф, поэтому поддержка всего прогрессивного человечества уральцам обеспечена.



И всё-таки все плюсы и минусы приводят нас к ничьей в основное время, как бы нам ни мечталось о разгроме СКА. Именно так, скорее всего, и будет. Более того, после завершения основного времени второе очко за счёт индивидуального мастерства возьмут питерцы. Прискорбно, но что поделать? Хотелось бы ошибиться», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — СКА. Прогноз: Павел Дацюк поднимет вопрос об отставке Брагина У санкт-петербуржцев пять поражений в шести матчах. Обыграли только ХК «Сочи».