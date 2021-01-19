«Автомобилист» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — СКА.
Ставка: ничья за 3.98.
«Ещё месяц назад «Автомобилист», пытавшийся выползти из подплинтусного пространства, в Питере забивали обратно грязными сапогами, нагрузив попутно полную «кошелку» в семь шайб. Но за такое короткое время ситуация успела измениться самым кардинальным образом. Теперь уже «Автомобилист» гоняет тех, кто совсем недавно дружно травил его, и вот уже повержен «Авангард», и победная серия исчисляется четырьмя матчами. А СКА нынче выигрывает только у ХК «Сочи» в шести последних матчах.
Это, конечно, не означает, что в солнечном Екатеринбурге «армейцев» с Невы понесут вперёд ногами, конечно нет. Пока это означает, что силы соперников подравнялись, а место проведения матча даёт «Автомобилисту» пусть и совсем маленький, но всё же перевес. СКА у нас, в России, все любят, как гибэдэдэшный штраф, поэтому поддержка всего прогрессивного человечества уральцам обеспечена.
И всё-таки все плюсы и минусы приводят нас к ничьей в основное время, как бы нам ни мечталось о разгроме СКА. Именно так, скорее всего, и будет. Более того, после завершения основного времени второе очко за счёт индивидуального мастерства возьмут питерцы. Прискорбно, но что поделать? Хотелось бы ошибиться», — сказал Лебедев.
- 19 января 2021
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:01
-
07:57
- 18 января 2021
-
20:02
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:18
-
08:15
-
07:14
- 17 января 2021
-
22:56
-
22:00
-
21:30
-
20:00
-
19:30
-
19:24
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45