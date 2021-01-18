«Автомобилист» — СКА. Прогноз: Павел Дацюк поднимет вопрос об отставке Брагина

19 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.27, успех «Автомобилиста» идёт за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 19 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 19 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.95. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — СКА Санкт-Петербург (19.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На вторник, 19 января, запланированы аж 11 матчей. Четыре из них стартуют в 17:00 мск. В Екатеринбурге «Автомобилист» сразится со СКА. Это вторая и последняя битва соперников в регулярном чемпионате. Предыдущая состоялась 10 декабря и завершилась оглушительной победой подопечных Валерия Брагина.

Пять шайб к концу 18-й минуты, ошеломлённый Якуб Коварж и итоговые 7:2. Натуральная пощёчина. Правда, с тех пор много воды утекло и команды будто бы поменялись местами. Уральцы уже не растягивают жуткую серию поражений, а стремительно нагоняют конкурентов по конференции.

Шутка ли — четыре победы, все в основное время. И самое главное — за 240 минут пропущено всего две шайбы, а меньшинство работает как часы. Списать всё на непробиваемость Якуба Коваржа не получится. В двух играх из четырёх ворота защищал Владислав Гросс. И справился выше всяких похвал, причём полевые хоккеисты здорово помогали.

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Назвать уровень оппозиции скромным язык не повернётся. Тут «Йокерит» (2:0), «Спартак» (1:0), минское «Динамо» (2:1) и «Авангард» (4:1). Подопечные Билла Питерса потихоньку выбрались на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Причём от «Металлурга» отстают только по дополнительным показателям, да и до «Салавата» всего одно очко.

А вот СКА конкретно разочаровывает. Пять поражений в шести встречах — жуткий показатель, особенно для претендента на Кубок Гагарина. Единственная победа одержана над «Сочи» (3:1), который проигрывает санкт-петербуржцам всегда и везде. Да и там пришлось изрядно потрудиться.

В остальном — сплошная тоска. 1:2 с «Йокеритом», 3:4 ОТ с минским «Динамо», 1:4 с «Локомотивом». И вишенка на торте — два поражения от ЦСКА. Дома проиграли в овертайме (2:3 ОТ), а вот в гостях уступили по всем статьям (1:3). Проигрывали с середины первого периода, но сподобились всего на 21 бросок. Даже большинство не сработало.

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О первом месте в Западной конференции придётся забыть. ЦСКА оторвался на девять очков, да ещё и имеет игру в запасе. Впрочем, выпасть из топ-2 будет сложно, поскольку «Локомотив» сражается в другом дивизионе. «Йокерит» по потерянным очкам находится рядом, но осечки допускает исправно.

Впрочем, выезд в Екатеринбург важен для «армейцев» даже не из-за таблицы. Дело в принципах и чести, ведь подобных отрезков не было даже осенью, когда из-за коронавируса играли молодёжью. И вроде бы СКА пора разозлиться и всё такое. Но прежде это никак не помогало. Даже с ЦСКА сыграли откровенно так себе.

А ведь непосредственно по качеству хоккея «Автомобилист» сейчас явно лучше. В атаке не блещет, зато надёжность и спокойствие на месте. Плюс свой лёд, плюс отсутствие перелётов. Между прочим, в пяти предыдущих поединках в Екатеринбурге СКА потерпел четыре поражения.

Так что логичнее играть против линии. На 1Х дают 1.63, а вот П1 с нулевой форой доступна за 2.14. В случае ничьей произойдёт возврат. Комбинированный вариант — 1Х + обе забьют за 1.88. Свой гол гости наверняка найдут, но вообще к их атаке в последнее время хватает вопросов.

«Автомобилист» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 января 2021 года

СКА потерпел пять поражений в шести матчах. Единственная победа одержана над «Сочи», о первом месте в конференции можно забыть. «Автомобилист», напротив, выиграл четыре раза кряду. И пропустил за 240 минут всего две шайбы. А главное — в пяти последних домашних поединках со СКА победил четырежды. Свой гол гости наверняка найдут, но перекос линии в их пользу вызывает сомнения. 1Х + обе забьют за 1.88 смотрится хорошо.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет + обе забьют за 1.88.