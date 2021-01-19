«Байер» — «Боруссия» Д: ставка Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: ТБ 3 за 1.97.



«Эти соперники являются прямыми конкурентами в борьбе за места в зоне ЛЧ. Сейчас оба входят в топ-4 Бундеслиги. Также у обеих команд по 29 баллов, но выше располагается «Байер» из-за разницы забитых голов.



От «Лейпцига» со второго места обе команды отделяют всего три балла. Так что догнать «РБ» у них ещё есть все шансы. А вот достать до лидирующей «Баварии» — уже проблема. Мюнхенцы унеслись от третьего и четвёртого мест на семь очков.



Сейчас в Германии идет плотный график матчей. Команды только вышли с короткого отдыха, как уже окунулись в череду игр. За неделю это будет их третья встреча.



У «Байера» сейчас большие проблемы в немецком чемпионате. Сильно он сдал, возможно, как раз из-за графика. Команда из Леверкузена не может победить уже четыре тура подряд. За это время она трижды потерпела поражение от команд, располагающихся не так далеко от неё в таблице. В оставшемся матче с «Вердером», который как раз таки идёт ближе к зоне вылета, «Байер» сыграл вничью (1:1).



У «Боруссии» ситуация чуть лучше, хотя всё равно не блистательная. Пока смена тренера не особо отразилась на результатах дортмундцев. В последних матчах они, конечно, чаще выигрывают. Однако всё равно время от времени «Боруссия» теряет очки. В результате этого «Баварии» уже удалось оторваться от чёрно-жёлтых в чемпионате.



Это, безусловно, важнейший матч для обеих команд. Обе понимают, что должны побеждать. У «Байера» все осложняется еще и безвыигрышной серией. Думаю, он будет нестись в атаку, пытаясь забить минимум пару голов.



А вот «Боруссия» лучшие свои качества показывает именно в атаке. Так что, пропустив пару мячей, она обязательно ответит сопернику.



Ставить на точный результат в этой встрече я не буду. Всё-таки слишком равные шансы у соперников, а ничьей их матч вряд ли окончится. Поэтому предложу поставить на количество забитых голов. Их, я считаю, будет больше трёх», — сказал Калиниченко.

«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс оставят самое вкусное на концовку Подавляющее большинство голов в Бундеслиге дортмундцы забили во вторых таймах.