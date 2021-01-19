«Лестер» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Челси».
Ставка: «Лестер» не проиграет за 1.60.
«Играют претенденты на попадание в зону Лиги чемпионов. Команда Брендана Роджерса здорово выглядит в последних матчах. Она прошла в следующую стадию Кубка Англии и обыграла «Саутгемптон» в АПЛ.
«Челси» впервые за два месяца победил на выезде. Команда Фрэнка Лэмпарда в гостях переиграла «Фулхэм». Но в остальном дела у неё идут не очень хорошо, если мы говорим о матчах на «Стэмфорд Бридж».
Я думаю, что «Челси» пытается решить свои проблемы стратегически. Фрэнк Лэмпард латает какие-то дыры в тактике, в составе, в психологии. На мой взгляд, надо ставить на то, что «Лестер» не проиграет. Да, букмекеры дают не самый высокий коэффициент, но мне кажется, что это наиболее верная и логичная ставка», — сказал Казаков.
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