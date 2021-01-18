«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке

19 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех «лис» оценён экспертами в 2.87. А ставки на ничью принимаются за 3.50.
Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси» 19 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Лестер» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.
Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Челси» (19.01.2021)
Текущий сезон научил нас тому, что матчи команд из верхней части турнирной таблицы редко радуют обилием голов. Плотность в лиге сейчас столь велика, что любая потеря очков приравнивается к провалу, а любой, пусть и минимальный, их набор – успех.
Если говорить о матчах «Лестера» и «Челси» в обозримом прошлом, то даже без лишней осторожности клубы крайне редко пробивают планку тотала. Со счётом 2:2 команды сыграли ровно год назад, а вот в остальных шести матчах, сыгранных на протяжении последних трёх лет, соперники на двоих забили семь мячей.
Нельзя забывать и про игровой кризис, который настиг команду Фрэнка Лэмпарда в самый неподходящий момент – рождественская лихорадка, где плотность игр наивысшая в сезоне. В семи последних матчах АПЛ «Челси» отправил в ворота соперников всего восемь мячей.
Для претендента на зону Лиги чемпионов показатель слабый. При этом в соперниках ходили и «Фулхэм», прозябающий на дне турнирной таблицы, и «Арсенал», не побеждавший в АПЛ до матча с «Челси» невероятные восемь матчей. В общем, поводов для радости в обрез.
У «Лестера» дела с забитыми мячами обстоят несколько лучше – по два мяча в ворота «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», и «Саутгемптона», один гол забили «Кристал Пэласу». Но есть одно «но» и это «но» очень существенное – из четырёх мячей в ворота топ-клубов три сделал Джейми Варди.
С «Челси» же он рискует не сыграть. В предыдущем поединке форварда вновь стало беспокоить бедро, пришлось проводить замену. Главный тренер Брендан Роджерс заявил, что не уверен в участии Джейми в игре с лондонцами.
Практика показывает, что недолеченный Варди на поле не только не привносит положительного эффекта в игру команды, но и зачастую впоследствии вылетает на ещё более длительный срок. Готов ли Роджерс на такие риски? Стоит дождаться стартового свистка.
Если же Варди на поле не будет, то привыкшему контратаковать «Лестеру» будет очень непросто, ведь Келечи Ихеаначо – далеко не тот форвард, который делает результат в матчах с топ-клубами. На таком фоне высокой результативности не ждём, классический тотал меньше 2.5 гола за 1.87 смотрится нормально.
Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси» 19 января 2021 года
Статистика говорит, что ставить на «тотал меньше» в матчах «Лестера» и «Челси» — правильное решение. Если же матч пропустит Джейми Варди, то шансы на малое количество голов в матче взлетают до небес. Благо что лондонцы в последнее время забивают редко, да и в целом создают немного.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.
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