«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке

За последние три года «Лестер» и «Челси» забивали больше двух мячей лишь в одной очной встрече.

19 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех «лис» оценён экспертами в 2.87. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси» 19 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Лестер» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Челси» (19.01.2021)

Текущий сезон научил нас тому, что матчи команд из верхней части турнирной таблицы редко радуют обилием голов. Плотность в лиге сейчас столь велика, что любая потеря очков приравнивается к провалу, а любой, пусть и минимальный, их набор – успех.

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Если говорить о матчах «Лестера» и «Челси» в обозримом прошлом, то даже без лишней осторожности клубы крайне редко пробивают планку тотала. Со счётом 2:2 команды сыграли ровно год назад, а вот в остальных шести матчах, сыгранных на протяжении последних трёх лет, соперники на двоих забили семь мячей.



Нельзя забывать и про игровой кризис, который настиг команду Фрэнка Лэмпарда в самый неподходящий момент – рождественская лихорадка, где плотность игр наивысшая в сезоне. В семи последних матчах АПЛ «Челси» отправил в ворота соперников всего восемь мячей.



Для претендента на зону Лиги чемпионов показатель слабый. При этом в соперниках ходили и «Фулхэм», прозябающий на дне турнирной таблицы, и «Арсенал», не побеждавший в АПЛ до матча с «Челси» невероятные восемь матчей. В общем, поводов для радости в обрез.

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У «Лестера» дела с забитыми мячами обстоят несколько лучше – по два мяча в ворота «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», и «Саутгемптона», один гол забили «Кристал Пэласу». Но есть одно «но» и это «но» очень существенное – из четырёх мячей в ворота топ-клубов три сделал Джейми Варди.

С «Челси» же он рискует не сыграть. В предыдущем поединке форварда вновь стало беспокоить бедро, пришлось проводить замену. Главный тренер Брендан Роджерс заявил, что не уверен в участии Джейми в игре с лондонцами.



Практика показывает, что недолеченный Варди на поле не только не привносит положительного эффекта в игру команды, но и зачастую впоследствии вылетает на ещё более длительный срок. Готов ли Роджерс на такие риски? Стоит дождаться стартового свистка.

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Если же Варди на поле не будет, то привыкшему контратаковать «Лестеру» будет очень непросто, ведь Келечи Ихеаначо – далеко не тот форвард, который делает результат в матчах с топ-клубами. На таком фоне высокой результативности не ждём, классический тотал меньше 2.5 гола за 1.87 смотрится нормально.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси» 19 января 2021 года

Статистика говорит, что ставить на «тотал меньше» в матчах «Лестера» и «Челси» — правильное решение. Если же матч пропустит Джейми Варди, то шансы на малое количество голов в матче взлетают до небес. Благо что лондонцы в последнее время забивают редко, да и в целом создают немного.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.