«АЗ Алкмар» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Нидерландов сезона-2020/2021 «АЗ Алкмар» — «Аякс».



Ставка: обе забьют за 1.42.



«Обе команды находятся в прекрасной форме. «Аякс» в чемпионате победил «Фейеноорд», но голы команде даются с очень большим трудом. У АЗ совершенно неожиданно возникли трудности даже не в игре с ПСВ – они там как раз легко разобрались с одним из фаворитов чемпионата, – а с «Ден Хаагом», где проблем и вовсе не должно было быть. Потому что это один из аутсайдеров чемпионата.



Трудно предположить, кому больше на руку вся эта история. Поскольку матч проходит в Алкмаре, я предположу, что в этой игре будет много голов. Поэтому мой прогноз: обе забьют и ТБ (3,5). Для матча на Кубок Нидерландов между равными командами это очень редкая штука, поэтому коэффициент должно быть соответствующий.



Мне кажется, что «Аякс» всё же победит, хотя АЗ находится в очень неплохой форме на этой дистанции, и это будет далеко не лёгкий успех для гостей. Однако в этой встрече будет много голов, как это часто случается в матчах на Кубок Нидерландов, где есть необходимость проверить ближайший резерв, а он не всегда надёжен. Так получилось в игре между «Утрехтом» и «Аяксом», в которой было забито девять голов», — сказал Нагучев.