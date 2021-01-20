«Фулхэм» – «МЮ»: ставка Отара Кушанашвили на игру АПЛ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» – «МЮ».
Ставка: победа «МЮ» минимум в 2 мяча за 2.53.
«Почему-то «Фулхэм» запомнился мне тем, что Род Стюард имел какое-то отношение к шотландской команде. Почему-то мне казалось, что Элтон Джон имел какое-то отношение к «Фулхэму» какое-то время. Я не знаю, есть ли в нашей стране болельщики “Фулхэма”. Если они есть, то у меня для них неутешительная новость.
Мне кажется, что «Манчестер Юнайтед», даже будучи в гостях, обыграет «Фулхэм» с разницей в два и более мячей. Почему мне так кажется? При этом я не считаю нынешний «Манчестер Юнайтед» командой сверхкачественной. Дело в том, что я вообще никакой командой не считаю «Фулхэм».
Выбирая из двух зол наименьшее, я ставлю на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) и коэффициентом 2.53. Не знаю, что сказал бы по этому поводу Елагин. Они более сведущие в делах, касающихся английской лиги. Я его трепетно уважаю. Если «Манчестер Юнайтед» не выиграет в два и более у «Фулхэма», то у кого он вообще способен выиграть? Только у сочинской «Жемчужины», будь она реанимирована», — сказал Кушанашвили.
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