«РБ Лейпциг» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Унион» в 17-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.85.
«Матч команд из верхней части таблицы. «Унион» вообще находится на пороге зоны Лиги чемпионов. Многие уже начинают думать, что в эту самую зону ему удастся попасть. Думаю, что, во-первых, это ложные мысли. Во-вторых, как только об этом начнут думать футболисты «Униона», сразу начнётся провал. Естественно, у команды совсем другие задачи и цели. Ей нужно выбрасывать из головы абсолютно всё, что происходит вокруг, что пишут и говорят о футболистах команды.
«Лейпциг» получил большой допинг в виде поражения дортмундской «Боруссии». Есть шаг вперёд, который нужно сделать. У команды всё для этого есть. Класс прежде всего нельзя сравнивать в этой паре.
Выберу ставку на победу «Лейпцига» с форой (-1). Матч хозяева должны выигрывать, а ставка подразумевает расход», — сказал Андронов.
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