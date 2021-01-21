«Автомобилист» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Северсталь».
Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 1.58.
«Похоже, «Северстали» в ближайшее время придётся забыть про свой прагматизм и драться за очки, не глядя на имя соперника. Потому что в наличии два поражения подряд. Потому что «Витязь» поджимает. Потому что «Спартак» непредсказуем и в любой момент может выкинуть любой фортель. И тут запросто можно оказаться на бобах, то есть на девятом месте, хоть и провёл весь регулярный чемпионат в зоне плей-офф, иногда даже подбираясь к первой четвёрке.
Впрочем, особых шансов поживиться чем-нибудь в Екатеринбурге у «Северстали» нет. И дело тут не в крещенских морозах – слава богу, не на улице нынче играем. Дело в том, что в противостоянии «Автомобилиста» и «Северстали», а точнее, на самом последнем этапе этого противостояния, сложился определённый тренд, при котором хозяева постоянно оказываются сильнее гостей. «Северсталь» уже выиграла у уральцев два последних междусобойчика, в том числе один в текущем сезоне, благо они прошли в Череповце. И вообще, в шести последних битвах этих гигантов хоккейной мысли хозяева были на высоте пять раз. До этого, кстати, был обратный тренд, когда побеждали практически только гости, но это было уже давно. В общем, этакая синусоида, которая сейчас гостит своей верхней точкой у хозяев.
Конечно, это не означает, что «Северсталь» досрочно сдастся. Но «Автомобилисту» этого не нужно, он сейчас и сам по себе хорош. Поэтому будет правильным спрогнозировать домашнюю победу екатеринбуржцев с невеликим и счётом, и преимуществом в нём, зато в основное время», — сказал Лебедев.
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