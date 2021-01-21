«Ливерпуль» — «Бёрнли»: ставка Александра Мостового на встречу АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.12.



«Ливерпуль» после победы в последнем турнире английской Премьер-лиги сбавил обороты, но расстояние до первого «Манчестер Юнайтед» составляет всего три балла.



После разгромной победы 19 декабря над «Кристал Пэлас» хозяева проиграли «Саутгемптону» (0:1) и три раза разделили турнирные баллы с «Вест Бромвичем» (1:1), «Ньюкаслом» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).



«Бёрнли» удержался в элитном первенстве по итогам минувшего сезона, но старт нового первенства с трудом можно назвать успешным. За 17 матчей гости выиграли четыре игры и забили всего девять голов, что привело коллектив на 17-е место.



В составе красных не выйдут на поле ван Дейк, Гомес, Цимикас, Жота, Кейта и Матип. У гостей растяжение мышцы у Тэйлора и в изоляции пока Пикок-Фаррел с коронавирусом.



Давно такого не было, чтобы «Ливерпуль» не выигрывал на протяжении четырех матчей подряд. Я считаю, что «Бёрнли» сегодня не повезёт и команда попадёт под злого от серии неудач чемпиона. Ожидаю уверенную победу мерсисайдцев», — сказал Мостовой.

«Ливерпуль» — «Бёрнли». Прогноз: Клоппу, Мане и Салаху пора прекращать валять дурака За четыре последних тура чемпионата Англии ливерпульцы забили всего один гол. Так титул не защитишь.