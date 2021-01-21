«Ливерпуль» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Ливерпуля» в обоих таймах за 2.35.



«Здесь всё более-менее понятно: «Ливерпуль» на домашнем стадионе против аутсайдера.



«Бёрнли» крайне редко забивает. Если мы посмотрим на выездную форму, то в шести из последних семи матчей «Бёрнли» вообще не мог ничего сделать и не сильно угрожал. В этом сезоне только «Шеффилд» набирает меньше очков и бьёт реже по воротам соперника, чем «Бёрнли».



Поэтому я думаю, что в этой игре всё достаточно предсказуемо. «Ливерпуль» должен без проблем разобраться с этим соперником. Тем более после такой беззубой ничьей с «МЮ».



Думаю, здесь будет предостаточно голов и победа «Ливерпуля». Я бы сыграл на то, что «Ливерпуль» выиграет в обоих таймах», — сказал Казанский.

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