«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ 21 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.87.
«Вариантов у казанцев сейчас нет, они очень серьёзно просели, со счётом 4:5 проиграв рижскому «Динамо». В поединке с ярославцами «барсы» будут действовать от обороны. По-другому у них сейчас вряд ли получится. Мы прекрасно знаем атакующую ярославскую молодёжь, которую практически невозможно остановить. Ребята катаются в удовольствие и приносят результат своей игрой.
Казань сейчас просто не будет играть первым номером, может, даже и не умеет. Однако, несмотря ни на что, я бы отдал предпочтение хозяевам сегодняшнего противостояния. Скорее всего, они обыграют ярославцев в одну шайбу. Кстати, матч в Ярославле закончился победой хозяев. «Барсам» просто на большее не хватит физики. На их стороне домашняя арена и поддержка болельщиков.
«Локомотив» сейчас в поездке. Они уже были в Магнитогорске и проиграли там со счётом 1:4. Думаю, и сегодня им немного не повезет, но поражение крупным не будет абсолютно точно. Матч принципиальный, команды по набранным баллам в своих конференциях занимают первое и третье места соответственно и пока претендуют начинать плей-офф на своих площадках. Поэтому казанцы будут стараться и дальше упрочивать своё лидерство на Востоке, а для этого надо сегодня победить. Думаю, всё у них получится», — сказал Кожевников.
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