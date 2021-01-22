«Боруссия» М — «Боруссия» Д: ставка Максима Калиниченко на игру Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Боруссии» М с форой (0) за 2.49.



«Обеим командам, конечно, нужны сейчас очки. Отрыв лидеров в чемпионате понемногу начинает увеличиваться. Сейчас нельзя допускать ошибки. Потерянные баллы в будущем будет тяжело вернуть.



«Боруссия» Дортмунд сейчас идёт четвёртой в чемпионате. С уходом Фавра из этой команды ничего особенно не поменялось. Результаты до сих пор у чёрно-жёлтых нестабильные. Сейчас отставание «Боруссии» от лидирующей «Баварии» составляет уже 10 очков. Конечно, проще дортмундцам будет подняться на третье или второе место. От них они отстают на три и шесть баллов соответственно.



Хотя у гладбахской «Боруссии» ситуация пока хуже. Она располагается на седьмой строчке в Бундеслиге. Как раз таки в этой части таблицы команды идут плотно. Так, от «Вольфсбурга» и самой дортмундской «Боруссии» команда из Мёнхенгладбаха отстаёт всего на один балл. Таким образом, после этой встречи ситуация у обоих соперников может кардинально поменяться.



И пока что всё идёт к победе хозяев поля, я считаю. Они смотрятся сейчас немного лучше своего соперника. Преодолела гладбахская «Боруссия» свои проблемы в чемпионате. Сейчас график игр у неё всё равно не такой плотный, какой был во время ЛЧ. Так что результаты этой команды улучшились.



В четырёх последних матчах «Боруссия» смогла три раза победить и в одной встрече сыграть вничью. Причём одну из побед гладбахцы одержали над самой «Баварией». Та очень давно не проигрывала. Так что успех «Боруссии» в этой встрече много значит. Дортмундцы по силам сейчас не сравнятся с мюнехнцами. А это значит, что у команды из Мёнхенгладбаха много шансов на успех.



У дортмундской «Боруссии» последние результаты не внушают доверия. Команда в пяти встречах дважды потерпела поражения и один раз поделила очки с соперником. Причём теряет баллы «Боруссия» в играх как с сильными соперниками, так и со слабыми. Встреча с гладбахской «Боруссией» сейчас не ко времени для чёрно-жёлтых. Они ещё не вернулись в свою форму», — сказал Калиниченко.

«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс разделят участь «Баварии» За девять домашних игр «Гладбах» потерпел лишь одно поражение, а дортмундцы по-прежнему нестабильны.