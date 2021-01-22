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Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021: где смотреть индивидуальную гонку, какой прогноз

Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021: где смотреть индивидуальную гонку, какой прогноз
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С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Расписание соревнований

22 января
15:15. Индивидуальная гонка, мужчины.

23 января
15:10. Масс-старт, женщины.
17:05. Эстафета, мужчины.

24 января
14:45. Эстафета, женщины.
17:05. Масс-старт, мужчины.

Фаворитом мужской индивидуальной гонки букмекеры видят Йоханнеса Бе, на него можно поставить с коэффициентом 2.60. За 5.00 можно сделать ставку на Стурью Легрейда, а за 11.00 — на Тарьея Бё. Все эти спортсмены представляют Норвегию.

Из российских мужчин выше других аналитики ставят Александра Логинова, поставить на неё можно за 40.00. На Эдуарда Латыпова можно сделать ставку с коэффициентом 65.00, на Евгения Гараничева — за 125.00, а на победу Антона Бабикова коэффициент 250.00.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.

В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.

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