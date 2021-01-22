Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021: где смотреть индивидуальную гонку, какой прогноз

С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Расписание соревнований



22 января

15:15. Индивидуальная гонка, мужчины.



23 января

15:10. Масс-старт, женщины.

17:05. Эстафета, мужчины.



24 января

14:45. Эстафета, женщины.

17:05. Масс-старт, мужчины.



Фаворитом мужской индивидуальной гонки букмекеры видят Йоханнеса Бе, на него можно поставить с коэффициентом 2.60. За 5.00 можно сделать ставку на Стурью Легрейда, а за 11.00 — на Тарьея Бё. Все эти спортсмены представляют Норвегию.



Из российских мужчин выше других аналитики ставят Александра Логинова, поставить на неё можно за 40.00. На Эдуарда Латыпова можно сделать ставку с коэффициентом 65.00, на Евгения Гараничева — за 125.00, а на победу Антона Бабикова коэффициент 250.00.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.