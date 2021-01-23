ЦСКА — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 23 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Йокерит».

Ставка: победа ЦСКА за 1.70.

«С ЦСКА всё ясно. «Армейцы» давно уже не смотрят назад, поскольку смотреть там нечего, и даже СКА можно увидеть разве что в приличную оптику. Все взоры ЦСКА наведены на Казань, где «Ак Барс» как нельзя вовремя засбоил и впервые с октября прошлого года проиграл два матча подряд. Правда, оба проиграл за пределами основного времени, поэтому, считай, проиграл только один, а второй выиграл. Но всё равно эти результаты позволили «армейцам» приблизиться вплотную и замереть в готовности к прыжку.



У «Йокерита» всё гораздо сложнее. Нет, минчан-то он с пятого места в Западной конференции сбросит, в этом можно не сомневаться. Но вот до московского «Динамо», похоже, всё-таки не дотянется. Значит, с бело-голубыми «финикам» и предстоит играть в четвертьфинале, причём начинать придётся в Москве. Можно, конечно, попытаться поменяться местами и с динамовцами, но уж слишком это геморойно, да и без помощи самих бело-голубых точно не обойтись. А от Крикунова снега зимой не допросишься, а уж помощи и подавно.



В общем, как ни крути, нет у «джокеров» особых шансов в Белокаменной. Вариант с ничьей в основное время всё равно имеется, но потом «армейцы» их всё равно придавят. И это будет лучший, почти идеальный для финской команды результат, вероятность которого я бы оценил максимум в 30 процентов. А поскольку оставшиеся 70 процентов всё равно гораздо больше, то и будем плясать от этой печки.



Домашняя победа ЦСКА, скромная, трудовая, вполне возможно, что и всего-то в одну шайбу. Зато в основное время».