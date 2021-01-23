«Динамо» Москва — «Динамо» Рига: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Динамо» Рига.

Ставка: победа «Динамо» за 1.35.

«Из всех четырёх матчей игрового дня этот является самым лёгким для предсказания. В принципе, я давно и окончательно признал тренерские таланты Петериса Скудры, достаточно плотно поработав с ним в Нижнем Новгороде, поездив с командой на выезды. Но я понимаю и тот факт, что если у тебя состав слабый, то будь ты хоть семи пядей во лбу, всё равно ничего не сделаешь. Как не сделал великий Тихонов, когда весь его ЦСКА разбежался, теряя на бегу тапки, по заокеанским клубам. Причём разбежался дважды: сперва сама команда, а потом ещё и ближайший резерв, который дедушка холил и лелеял и с которым выиграл Олимпиаду-1992.



Состав у Скудры реально слабый. В другой ситуации, без коронавируса, он с таким составом и мог бы попробовать зацепиться за плей-офф, но сейчас это невозможно. Возможны спорадические всплески — вроде того что был в Казани. Но они обязательно должны накладываться на легковесное отношение соперника к матчу.



У московского «Динамо» легковесного отношения не будет. Во-первых, у команды Крикунова ещё достаточно шансов повоевать с «Локомотивом» за третье место на Западе. Во-вторых, если бело-голубые не станут воевать за третье, им придётся воевать за четвёртое — «Йокерит» тоже не спит. Поэтому отдавать домашние очки рижанам москвичи не имеют права ни при каких раскладах.



И не отдадут. Думаю, победят они не без нервотрёпки, но всё же в основное время. С преимуществом в одну-две шайбы. Причём и шайб будет заброшено немало».