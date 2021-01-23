«Севилья» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Кадис».
Ставка: победа «Севильи» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.68.
«Кадис» занимает не своё место в турнирной таблице. Девятая позиция новичка Примеры не должна вводить в заблуждение — команда будет постепенно идти вниз. «Севилья» значительно сильнее «Кадиса», и мне вполне нравится ставка на домашнюю победу команды Хулена Лопетеги.
Стоит отметить также, что обе команды достаточно низовые. «Севилья» забила меньше всех из команд первой восьмерки — лишь 23 мяча в 18 матчах. Но и пропустили севильцы меньше всех после мадридских «Реала» и «Атлетико» — 16 мячей. «Кадис» же лишь 17 мячей забил и при этом 24 пропустил. Думаю, тут вполне можно увеличить коэффициент, добавив к ставке на победу «Севильи» ограничение в виде тотала меньше 4.5 мяча. В матчах с участием «Кадиса» этот тотал не пробивался ни разу в сезоне. У «Севильи» такое случалось трижды, но это было только в тех случаях, когда соперники забивали «Севилье» дважды. Сложно представить, чтобы «Кадис» смог забить два гола на арене «Рамон Санчес Писухан». Да и один гол он скорее не забьёт, чем забьёт.
Наконец, можно вспомнить матч первого круга между этими командами в Кадисе. «Севилья» тогда выиграла — 3:1, но два мяча забила на девяностых минутах».
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