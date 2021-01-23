Макгрегор — Порье: прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой UFC 257
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от встречи бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье. Россиянин ожидает, что в этой схватке победу одержит американец.
Ставка: победа Дастина Порье за 3.70.
«На старте боя преимущество будет у Конора Макгрегора. Но в третьем или четвёртом раунде Дастин Порье сможет победить этого парня», — приводит слова Нурмагомедова BJ Penn.
Напомним, в прошлом Хабиб бился и с Конором, и Порье. В октябре 2018 года он в четвёртом раунде остановил Макгрегора, а в сентябре 2019 в третьем раунде заставил сдаться Порье.
Бой Макгрегора и Порье состоится в рамках UFC 257 24 января, начало — не ранее 7:00 мск.
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