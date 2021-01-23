«Челтенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Владислава Турова на матч Кубка Англии

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч Кубка Англии «Челтенхэм» – «Манчестер Сити».

Ставка: ИТБ 72.5% владения мячом «Ман Сити» за 1.60.

«Манчестер Сити» — одна из сильнейших команд в Англии по владению мячом. На кубковые матчи Гвардиола имеет ресурсы выставлять очень серьезный состав. Конечно ключевым игрокам предоставляется отдых, но все-равно игроки ближайшего резерва на 3 головы сильнее, чем игроки из клубов низших лиг. В 1/32 финала «горожане» дома уверенно разобрались с «Бирмингемом» 3-0 при этом владение удержали на высоком уровне 74%.



«Челтенхэм» — представитель второй лиги, т.е. четвертой по силе лиги в Англии. Конечно это уже престижно сыграть в кубке против одного из лидеров английского клубного футбола последних лет. Однако силы совсем неравные при любых составах, поэтому даже фактор домашнего поля ничем хозяевам не поможет.



Здесь конечно между командами огромная пропасть в классе. «Челтенхэм» со своими 69% точных передач во второй лиге будет сложно против высокого прессинга «горожан» сделать 3-4 точных передачи даже на своей половине поля. С учетом возможностей команд, «Ман Сити» по силам взять от 75% владения мячом".