Кард UFC 257 — список всех участников турнира 24 января, на кого ставить

Рано утром по московскому времени 24 января на турнире UFC 257 пройдёт поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье. Начало боя — не ранее 6:00 мск.



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале Рен ТВ.



По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя — Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45, это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).



Поставить на то, что в бою будет полностью использовано отведённое на него время, можно с коэффициентом 4.00. На то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

Основной кард:



Конор Макгрегор — Дастин Порье

Майкл Чендлер — Дэн Хукер

Джессика Ай — Джоанна Калдервуд

Аманда Рибас — Марина Родригес

Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов



Предварительный кард:



Мэтт Фриволоа — Арман Царукян

Брэд Тавареш — Антонио Карло Тавареш

Джулианна Пенья — Сара Макменн

Халил Роунтри — Марчин Прахно

Мовсар Евлоев — Ник Лентц

Амир Альбази — Жалгас Жумагулов.