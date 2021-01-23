Макгрегор — Порье 2: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 257

Российский профессиональный боец MMA и обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дастин Порье на UFC 257. Поединок состоится 24 января. Начало — не ранее 7:30 мск.

Ставка: досрочная победа Конора Макгрегора за 1.60.

«Конор Макгрегор — Дастин Порье. Реванш. После долгого перерыва каждый провел уже минимум 11 боев. Порье сделал выводы из поражения. У него это будет реванш, где он, скорее всего, будет доказывать свою состоятельность.



Мне кажется, это противостояние будет благоприятно для Конора, потому что, скорее всего, оно будет проходить в стойке. Те базовые навыки, которые есть у Конора, выше, чем у Порье. Скорее всего, он победит, и, возможно, даже досрочно».