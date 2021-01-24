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Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Александра Шлеменко на бой 24.01.2021

Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Александра Шлеменко на бой 24.01.2021
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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко дал прогноз на бой Конор МакгрегорДастин Порье, который возглавит UFC 257.

Ставка: победа Макгрегора во втором раунде за 5.50.

«Бой пройдет примерно так же, как и первая их встреча. Они дрались давно и в другом весе, но сейчас все будет примерно так же. Оба дерутся в стойке. Но Конор более разносторонний боксер, да и ногами бьет лучше, чем Порье. Плюс преимущество Макрегора в том, что он левша. Дастину будет неудобно с ним драться.

Скорее всего, первый раунд пройдет с обменом ударами, а во втором все закончится, Конор нокаутирует Порье. Я много раз ошибался, но, думаю, исход будет именно таким.

В целом все будет зависеть от подготовки Порье. Но не просто так Конору в соперники дали Дастина. UFC видит фаворитом именно Макгрегора, потому и дает соперника, который более удобен ему стилистически. Можно было дать Гэтжи, но с Порье драться будет комфортнее».

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