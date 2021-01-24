«Челси» — «Лутон»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Лутон».

Ставка: гол Жиру за 1.83.

«Это первая встреча команд с 1994 года. У «Лутона» никогда не было иллюзий при игре с командами АПЛ. Лишь однажды они смогли выбить «Норвич».



«Челси» использует Кубки как возможность снять напряжение вокруг Френка Лэмпарда. Мы видели, как команда разгромила «Моркам». Думаю, примерно такую же ситуацию стоит ждать и «Лутону».



Хозяевам надо проходить дальше. И после тяжелейшего проигрыа в матче с «Лестером» нужно показывать мощную игру в Кубке. Чем и будет заниматься Лэмпард.



Сделал бы персональную ставку. Оливье Жиру может начать в стартовом составе. Он приносит большую пользу «Челси» — 25 мячей в 32 матчах Кубка Англии. Из них 19 в 20, когда он попадал в стартовый состав. Поэтому попробуем гол Жиру в этом матче».