«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/16 финала Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.65, проход «Ливерпуля» за 1.90.

«Ливерпуль» снова не выиграл, тем более не забил и еще и проиграл впервые за последние 68 домашних матчей. Можно ли говорить о каком-то кризисе? «Ливерпуль» не забивает четыре матча подряд. Клопп в этом плане говорит, что единственное, что отличает эту команду от той, которая все выигрывала — confidence, то есть уверенность в собственных силах. Она может вернуться в любой момент, главное, чтобы начали залетать мячи в ворота.



Команда по-прежнему делает все, как и всегда. Владеет мячом, грамотно держит мяч, почти ничего не позволяет сопернику у своих ворот, но тройка нападения не забивает. У Александра Арнольда ничего не получается с навесами, прострелами, есть проблема с эффективностью. Нужна одна победа, чтобы вернулась уверенность, может даже и один гол, чтобы постепенно началось все налаживаться. Я бы здесь не делал никаких громких заявлений относительно кризиса «Ливерпуля». Скорее всего, все может поменяться в любой момент.



Что касается «Манчестер Юнайтед», то тут с виду все в порядке, но я бы не сказал, что команда сделала какой-то качественный прорыв. Еще два с половиной месяца назад Сульшер был на волоске от отставки, но все началось получаться. Там, где не получалось у игроков начали назначаться пенальти. Постепенно уверенность вернулась.



Игра не будет осторожная. Не будет боязни у соперников проиграть, не так высока цена потери. Будет раскрепощенная игра, не то, что в прошлый раз. Думаю, что тут будут голы. Скорее всего, тут и моментов будет больше, и ударов больше, чем в прошлой игре. Соответственно тут должны будут голы. Можно рассмотреть вариант обе забьют. Коэффициент на это растет.



Мало кто верит в то, что будет результативная игра. Почти ничего не говорит о том, что будет много голов, но предположу, что здесь будет веселей, чем в предыдущей игре. Обе забьют за 1.65, мне кажется, отличный вариант. Составы должны быть если не почти боевыми, то приближенными к оптимальным. Не зря Клопп оставлял на скамейке запасных Салаха и Фирмино. Именно к той игре он их и готовил. В составе «МЮ» также будут все сильнейшие на поле. Соперник обязывает к этому.



Второй вариант. Предположу, что победителем в этой паре все же выйдет «Ливерпуль», как более классная команда. Коэффициенты на это равны, в районе 1.90. Предположу, что мерсисайдцы выйдут в следующий раунд. Поэтому остановлюсь на двух вариантах — обе забьют и проход «Ливерпуля» в следующий раунд".