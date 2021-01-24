«Фулхэм» — «Бернли»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Бернли», который состоится 24 января в Лондоне.
Ставки: «Фулхэм» не проиграет за 1.39, обе команды забьют за 1.94.
«Советую поставить на то, что «Фулхэм» в этом матче не проиграет. Хотя встречаются команды вроде бы сопоставимые по классу, однако «Фулхэм» все-таки играет дома. В играх близких по уровню соперников этот фактор часто оказывается значимым.
Также взял бы ставку «обе забьют», потому что и те, и другие в последних встречах забивают друг другу не только регулярно, но и достаточно много. Коэффициент на голы в обе стороны, между прочим, приближается к двойке».
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