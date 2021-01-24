«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Англии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка ФА «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.75.

«Наконец-то «Манчестер Юнайтед» заиграл. В сегодняшний этап Кубка Англии манкунианцы пришли после победы над «Уотфордом» (1:0), в это же время «Ливерпуль» разобрался с «Астон Виллой» (4:1).



В чемпионате английской Премьер-Лиги «красные дьяволы» добыли 12 побед и четыре раза сыграли вничью, что принесло 40 очков и первую позицию. Действующий чемпион после 19 поединков записал в актив девять викторий и семь матчей завершил миром. Такие итоги принесли 34 очка и четвертое место.



Уже пять матчей подряд «красные» не знают побед и в 2 из 3 последних поединков проиграли, уступив «Саутгемптону» (0:1) и «Бёрнли» (0:1).



В составе хозяев не смогут сыграть Джонс, Пеллистри, Рохо и Уильямс. У действующего чемпиона в лазарете Ван Дейк, Гомес, Жота и Кейта.



Не могу выделить в этой игре кого-то. «Ливерпуль» все-таки остается лидером футбола Англии и мало в чем уступает «МЮ». Хозяева здорово идут по турнирной дистанции АПЛ, но Кубок — есть Кубок.



Считаю, нас ждет повтор недавнего матча в Ливерпуле, и сделаю ставку на мирный исход матча за хороший коэффициент».