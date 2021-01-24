«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Валенсия».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (–1.5) за 2.34.

«Атлетико» сыграет с «Валенсией» в очередном туре испанской Ла Лиги. Лидер чемпионата примет команду, занимающую место во второй части таблицы.



«Атлетико» продолжает победное шествие в этом сезоне. Команда Симеоне выигрывает почти в каждом туре. Сейчас мадридцы опережают «Реал» со второго места на семь баллов, а «Барселону» с третьего – на десять.



А вот у «Валенсии» совсем не задался этот розыгрыш чемпионата. Показывает она свой худший результат за много лет. Сейчас «летучие мыши» располагаются на 14-й строчке с 20-ю баллами. При этом «Вальядолид» с позиции ниже они опережают только по разнице забитых и пропущенных голов. А команды еще ниже имеют не такое больше отставание от «Валенсии». Таким образом, через пару туров эта команда может и вовсе занять место рядом с зоной вылета.



Хотя в последних матчах «Валенсия» начала выправлять ситуацию. Она не проигрывает уже три тура подряд. За это время дважды сыграла вничью с «Осасуной» и «Кадисом» (1:1 в обоих матчах), а также обыграла «Вальядолид» — 1:0. Все это не самые сильные соперники, а, скорее, равные по силам с нынешней «Валенсией». Поэтому, думаю, что заработать очки ей в игре с «Атлетико» будет очень непросто.



Хотя стоит отметить, что мадридский клуб не только выигрывает во всех матчах. Это в Ла Лиге у него идет серия побед. А вот в других турнирах он иногда совершает ошибки. Так, например, недавно «матрасники» совсем необязательно проиграли «Корнелье» в Кубке Испании (0:1). Возможно, конечно, что Симеоне делает главную ставку на домашний чемпионат, а на дополнительные турниры он не тратит много сил команды. По этой логике, нас ждет очередная победа «Атлетико» в этом туре.



Не вижу особых шансов у «Валенсии» в этой встрече. Она только-только начала возвращаться в форму. «Атлетико» сейчас для неё слишком силён. Ставлю на победу мадридского клуба с форой (–1.5)».