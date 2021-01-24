Хукер — Чендлер: кто победил на UFC 257, результат боя и сыгравшие прогнозы экспертов

В ночь с 23 на 24 января 2021 года мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В соглавном бою американец Майкл Чендлер встретился с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.
Победу нокаутом в первом раунде одержал Чендлер. Для него это был дебютный бой в UFC.
Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Еще один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.
Поставить на победу Майкла Чендлера предлагалось с коэффициентом 1.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1900 рублей. Успех Дэна Хукера оценивался в 1.95, на ничью давали 47.0.
Досрочное завершение поединка шло за 1.78, а тотал меньше 1.5 раунда — за 2.75.
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