Конор Макгрегор — Дастин Порье: результат боя 24.01.2021, кто выиграл, какие ставки зашли

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретились экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье.



Победу во втором раунде нокаутом одержал Порье. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.



В соглавном бою американец Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.



Эксперты считали явным фаворитом Макгрегора, ставки на победу ирландца принимались за 1.45. Успех Порье шёл за 2.86: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2860 рублей. На ничью давали 50.0.



Досрочное завершение боя шло за 1.22, тотал меньше 2.5 раунда — за 1.60, досрочная победа Дастина Порье — за 4.00. На успех американца во втором раунде давали 12.0.