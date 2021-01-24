«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Неценко на матч Кубка Англии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го раунда Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.

«Пересказывать проблемы «Ливерпуля» не хочется. Там все понятно, но Кубок для красных не кажется приоритетом по нескольким причинам. Во-первых, с 2006 года мерсисайдцы всего пару раз выходили в четвертьфинал, а при Клоппе дальше пятого раунда «Ливерпуль» не заходил. Сейчас же как раз будет пятый раунд. Во-вторых, через четыре дня важнейший матч чемпионата с «Тоттенхэмом» Моуринью, да еще и в гостях. Очевидно, что после последних неудач «Ливерпуль» будет мотивирован именно на внутреннее первенство.



У «МЮ» вскоре дома «Шеффилд», поэтому будет мощнейший настрой на Кубок, поскольку титул Сульшеру вряд ли светит, а вот трофей в другом турнире — может быть. Не забываем, в прошлом сезоне норвежец дотащил «МЮ» до полуфиналов в трех турнирах. Очевидно, что манкуницанцы голоднее, поэтому сделают всё, чтобы не проиграть на своём поле. Домашний баланс встреч «МЮ» в ходе первенства улучшал. Нет сомнений, что Сульшер выберет привычный стиль на результат и игра будет низовой. По ощущениям, «МЮ» дома в основное время не проиграет».