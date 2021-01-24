«Атлетико» — «Валенсия»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Примеры!
24 января «Атлетико» и «Валенсия» встречаются в матче 20-го тура испанской Примеры. Начало — в 23:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Атлетико» — «Валенсия»!
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