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«Витязь» – «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Витязь» – «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» – «Куньлунь».

Ставка: победа «Витязя» в основное время за 1.61.

«Проиграв «Барысу» в овертайме, «Витязь» заработал одно очко, что позволило подмосковной команде войти в зону плей-офф по дополнительным показателям, обойдя «Спартак». Сегодняшний соперник «Витязю» вполне по зубам, хозяева должны решать вопрос и завоевывать два очка. «Куньлунь» вряд ли способен создать сложности для «Витязя». Если только подмосковная команда сама не начнёт чудить и допускать нелепые ошибки.

К предстоящему матчу хозяевам нужно подойти со всей серьёзностью. У «Витязя» было несколько матчей в сезоне, где команда недосчиталась очков. А сейчас они на вес золота. У подмосковной команды есть кому забивать – великолепно выглядят канадец Джастин Данфорт и швед Маттиас Теденбю.

Коэффициент на победу «Витязя», на мой взгляд, несколько завышен. Тем не менее его нужно брать и болеть за подмосковный клуб и за свою ставку», — сказал Плющев.

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